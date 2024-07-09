В Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков утверждает, что больница в Киеве была повреждена восьмого июля в результате падения снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил корреспонденту Кремлевского пула от ВГТРК Павлу Зарубину в комментарии, опубликованном в Telegram-канале.

Песков выразил уверенность, что в данном случае антиракета военных Киева была применена не должным образом. Он добавил, что Москва планирует рассказать «правду об ударе».

«Мы будем все равно нести правду о произошедшем. Это будем делать и у нас в стране, и в тех странах, где аудитория готова нас слышать, где имеются [у России] технологические возможности дотягиваться до местной аудитории», — добавил представитель Кремля.

До этого певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.

При этом Песков призывал ориентироваться на заявление Минобороны России. Он добавил, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине.