Специалисты ВС РФ смогли провести анализ британских ракет Storm Shadow и теперь легко сбивают их в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали анализ таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что Запад цинично использовал Украину в качестве лаборатории для разработки применения своего вооружения.

До этого российские военные специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP для дальнейшего изучения.

Как сообщил инженер, специалист по работе с вооружением удалось демонтировать аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Благодаря им можно контролировать систему пролета ракет, систему противодействия противовоздушной системе обороны для лучшей борьбы с данными целями.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования производства Франции и Великобритании. Ее дальность поражения составляет от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.

Ранее российские военные заполучили систему наведения ATACMS.