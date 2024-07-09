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В Белом доме объяснили регулярное обследование Байдена неврологом

NYP: Байдена регулярно осматривал специалист по болезни Паркинсона

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Marco Bello/Reuters

За последние восемь месяцев президента США Джо Байдена восемь раз обследовал эксперт по болезни Паркинсона. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Факт проведения осмотров признали в Белом доме, уточнив, что визиты указанного врача были лишь частью традиционных и регулярных обследований главы государства, в которых участвовали и другие специалисты.

«Президент Байден не посещал невролога, кроме своего ежегодного медицинского осмотра», — сообщил личный врач Байдена Кевин О'Коннор.

Он также подтвердил, что последнее медицинское обследование Байдена в феврале не выявило никаких признаков того, что у президента была болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

Как пишет NYP, заявление доктора О'Коннора последовало после «пламенной перепалки» между официальным представителем Белого дома Карин Жан-Пьер и журналистами, которые требовали объяснить причины регулярного обследования Байдена специалистом-неврологом. Жан-Пьер отказалась это делать, сославшись на соображения безопасности.

9 июля сообщалось, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи. Газета The Wall Street Journal в своей статье указывает, что расписание для Байдена составлялось таким образом, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и выступлений, а встречи со спонсорами «не выходили за рамки обмена любезностями».

Ранее Байден отказался выходить из предвыборной гонки.

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