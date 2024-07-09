В Белом доме объяснили регулярное обследование Байдена неврологом

За последние восемь месяцев президента США Джо Байдена восемь раз обследовал эксперт по болезни Паркинсона. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Факт проведения осмотров признали в Белом доме, уточнив, что визиты указанного врача были лишь частью традиционных и регулярных обследований главы государства, в которых участвовали и другие специалисты.

«Президент Байден не посещал невролога, кроме своего ежегодного медицинского осмотра», — сообщил личный врач Байдена Кевин О'Коннор.

Он также подтвердил, что последнее медицинское обследование Байдена в феврале не выявило никаких признаков того, что у президента была болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

Как пишет NYP, заявление доктора О'Коннора последовало после «пламенной перепалки» между официальным представителем Белого дома Карин Жан-Пьер и журналистами, которые требовали объяснить причины регулярного обследования Байдена специалистом-неврологом. Жан-Пьер отказалась это делать, сославшись на соображения безопасности.

9 июля сообщалось, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи. Газета The Wall Street Journal в своей статье указывает, что расписание для Байдена составлялось таким образом, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и выступлений, а встречи со спонсорами «не выходили за рамки обмена любезностями».

Ранее Байден отказался выходить из предвыборной гонки.