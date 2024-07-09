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В конгрессе США оценили действия Байдена

Конгрессмен Дэвидсон: Байден находится на полпути к развязыванию мировой войны

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Leah Millis/Reuters

В конгрессе США нарастают опасения, что президент Джо Байден может поддаться внешнему давлению и отправить на Украину американских военных, спровоцировав таким образом третью мировую войну. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

По мнению члена палаты представителей США Уоррена Дэвидсона, с началом российско-украинского конфликта администрацией Байдена был установлен ряд красных линий, которые должны были ограничить потенциал к эскалации, а также избежать прямой конфронтации с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что впоследствии президент США каждый раз уступал оказываемому на него внешнему давлению и переступал эти линии.

Конгрессмен считает, что Соединенные Штаты под руководством Байдена находятся на полпути к тому, чтобы достичь последнего рубежа и отправить на Украину военнослужащих, что спровоцирует третью мировую войну.

До этого стало известно, что президенту США Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации. В противном случае главе государства следует уйти в отставку.

Ранее Украину предупредили, что она не получит «бесплатный билет» в НАТО на саммите в Вашингтоне.

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