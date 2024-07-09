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Макрон может не поехать на саммит НАТО

Figaro: Макрон может не поехать на саммит НАТО из-за ситуации внутри страны

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может отказаться от поездки на саммит НАТО в Вашингтоне из-за нестабильной внутриполитической ситуации в стране, сторонники Макрона опасаются, что левые могут «навязать свою позицию» правительству. Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на источники.

«(Есть опасение – прим. ред.), что левые воспользуются отсутствием главы государства, чтобы ускорить дискуссии и навязать свою позицию Матиньону (официальная резиденция премьер-министра французского правительства – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Макрон должен вылететь в среду утром в Вашингтон, где сегодня начнется саммит НАТО. Однако, по информации Le Figaro, «несколько руководителей правительства и союзных с главой государства партий» выразили свою обеспокоенность по поводу отсутствия президента в течение 48 часов на фоне политической нестабильности в стране после парламентских выборов.

До этого глава французской партии «Национальное объединение Жордан Барделла, неформальным лидером которого является Марин Ле Пен, счел, что после недавних парламентских выборов Франция погрузится в политический хаос как минимум на год.

Ранее сообщалось, что Макрон решил оставить Атталя на посту премьера Франции.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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