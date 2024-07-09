В Кремле анонсировали совещание Путина по теме границ России

Президент РФ Владимир Путин 10 июля проведет совещание с членами кабинета министров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что встреча состоится в формате видеоконференцсвязи. Основной темой обсуждения станет развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) через границу страны.

«С докладами выступят заместитель председателя правительства Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев», — говорится в публикации.

В пресс-службе Кремля добавили, что также участники совещания обсудят ряд текущих вопросов. О чем именно будет идти речь, в сообщении не уточняется.

7 июля в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1», сообщили о графике президента страны на 8–14 июля. В частности, Путин намерен провести совещания с правительством и Советом безопасности РФ.

Кроме того, глава государства планирует выступить перед участниками X парламентского форума БРИКС. Мероприятие запланировано на 11–12 июля и состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин провел встречу с финалистами конкурса «Это у нас семейное».