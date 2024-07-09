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В ЕС не смогли ответить на вопрос о дефолте на Украине

Представитель ЕК Мамер не смог отметить на вопрос о дефолте на Украине

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Virginia Mayo/AP

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в ответ на вопрос о потенциальном дефолте Украины заявил, что у Брюсселя нет публичного заявления по этому поводу. Слова Мамера приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что у нас есть что-либо на публичное заявление по этому вопросу», - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Мамер отметил, что в Еврокомиссии «проверят информацию» о финансовом положении Украины на фоне конфликта.

7 июля британское издание Telegraph писало, что Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева.

По словам автора статьи Бена Марлоу, сейчас руководство Украины ищет способы договориться с кредиторами, так как двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает уже в начале следующего месяца.

В материале говорилось, что, «если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими».

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда украинцам ждать дефолта.

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