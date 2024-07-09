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Спикер парламента Армении не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ

Спикер парламента Армении не приедет на заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее стран СНГ 12 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник спикера Мовес Арутюнян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Председатель НС Ален Симонян не примет участия в Межпарламентской ассамблее СНГ», — написал он.

До этого Симонян заявлял, что Армения может в ближайшее время провести референдум о необходимости вступления в ЕС. Он выразил уверенность, что граждане Армении утвердительно ответят на вопрос о необходимости для страны вступать в Евросоюз.

14 мая премьер-министр страны Никол Пашинян заявил во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

Ранее в Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении.

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