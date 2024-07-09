Французский генерал предрек НАТО экономические трудности

Французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард заявил, что НАТО в скором времени неминуемо столкнется с экономическими трудностями. Его слова передает РИА Новости.

При этом, отметил он, русофобская политика НАТО не изменится, хотя напор блока неизбежно снизится.

«США и Европейский союз в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей», — сказал Делавард. По его словам, они повлияют на военные возможности и сплоченность альянса.

По мнению эксперта, поиск компромиссов между членами НАТО станет более сложным.

До этого председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток.

21 июня пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что в будущем Украина обязательно станет страной — членом НАТО. Как сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон ясно дал это понять международному сообществу. При этом дипломат решил не уточнять, когда именно и при каких условиях Украина вступит в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о возможных последствиях поражения Украины в конфликте с РФ.