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В поведении Зеленского увидели желание начать мирные переговоры

Писатель Майдуков: Зеленский начал склоняться к мирным переговорам

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал склоняться к мирным переговорам. Такое предположение сделал украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для издания Newsweek.

По его мнению, Зеленский со своей «крайней степенью упрямства и раздутой гордыней» предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс.

«И все же он удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам», — написал Майдуков.

Писатель пришел к такому выводу после того, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина может пригласить представителя России на вторую мирную конференцию. Позднее сам президент признал, что у Киева истекает время и много потерь на фронте.

Майдуков отметил, что согласие на условия России на переговорах может нанести ущерб рейтингу Зеленского и спровоцировать массовые протесты по всей Украине. Или же продление конфликта приведет Украину к политической, экономической и демографической катастрофе, добавил писатель.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что Западе заметили изменение позиции Зеленского по переговорам.

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