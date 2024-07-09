В Кремле заявили, что внимательно будут следить за саммитом НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, так как альянс считает РФ своим врагом и участвует в украинском конфликте.

«Максимально внимательно [будем следить за ходом саммита]. Североатлантический альянс - это альянс, который считает Россию врагом, это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте. Мы будем следить за риторикой, за переговорами и решениями, которые будут принимать на бумаге», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется в том числе новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Также высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США на саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению ПВО Украины.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.