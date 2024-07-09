США хотят обвинить во всех бедах Грузии Россию. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, может готовить «цветную революцию» в республике.

«С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить «сенсационное разоблачение»: во всех бедах Грузии виновата Россия», — заявили в СВР.

Российская сторона утверждает, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений в Грузии должна сыграть Зурабишвили. Она возложит на грузинское правительство вину за «деградацию» переговорного процесса по вступлению республики в Европейский союз, предупредит народ о «катастрофических последствиях» сближения с Российской Федерацией и ущербе, наносимом Грузии якобы российскими «релокантами».

Россия неоднократно отвергала обвинения стран Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.