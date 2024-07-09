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Прокуратура Парижа инициировала расследования против Марин Ле Пен

BFMTV: прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в спонсорстве предвыборной кампании

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Прокуратура Парижа инициировала расследование против лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в сообщении.

Поводом для начала расследования стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. Отмечается, что подозрения в финансовых махинациях у комиссии вызвала не только лидер «Национального объединения», однако расследование было запущено лишь в ее отношении.

Как сообщает BMFTV, по законодательству Франции во время избирательных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть затрат, в противном случае Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний может внести изменения в избирательные счета, а также передать дело для дальнейшего разбирательства. Именно так произошло с Марин Ле Пен, уточняет телеканал.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

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