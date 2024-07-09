Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии €30 млн

Европейский союз заморозил выделенные для министерства обороны Грузии €30 млн из-за закона об иностранных агентах, сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на международной конференции в Тбилиси. Об этом пишет ТАСС.

«Лидеры ЕС решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить Минобороны, €30 млн, заморожены», — сказал он.

Кроме того, Герчинский заявил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее Саакашвили раскритиковал власти Грузии.