Япония планирует укрепить сотрудничество с НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО, сообщил генеральный секретарь кабинета министров азиатской страны Ёсимаса Хаяси. Его слова передает ТАСС.

Кисида с 10 по 11 июля примет участие в саммите НАТО, с 12 по 14 июля состоится его визит в Германию, где он примет участие в японо-германском саммите и других мероприятиях.

«По случаю этой встречи, посвященной 75-летию создания НАТО, лидеры должны подтвердить, что безопасность Европы, Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, а также обсудить саму ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, мы рассчитываем укрепить сотрудничество с НАТО», — сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.

Он отметил, что японский премьер участвует в саммите Североатлантического альянса уже третий год подряд.

До этого сообщалось, что НАТО намерена расширить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в российском МИД заявили, что США активно «тащат» в АТР союзников по НАТО.