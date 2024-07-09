В декларации саммита в Вашингтоне с 9 по 11 июля включение Украины в НАТО назовут необратимым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, который знаком с ситуацией.

Американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова «необратимый» в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работу Украины над демократическими реформами нужно продолжить.

При этом, по данным корреспондентов, проект декларации еще могут изменить до принятия финального варианта.

До этого австрийский аналитик Патрик Поппель сообщал, что Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией. Автор отметил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире и скандалы со взяточничеством в стране регулярно освещаются даже в западных СМИ.

При этом те же самые издания фактически находятся на стороне Украины. В большинстве материалов о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства страны, особенно министры и высокопоставленные военные чиновники.

Ранее в Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО.