Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

CNN сообщил о пункте по Украине из черновика декларации саммита НАТО

CNN: включение Украины в НАТО назовут необратимым в декларации саммита в США

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В декларации саммита в Вашингтоне с 9 по 11 июля включение Украины в НАТО назовут необратимым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, который знаком с ситуацией.

Американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова «необратимый» в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работу Украины над демократическими реформами нужно продолжить.

При этом, по данным корреспондентов, проект декларации еще могут изменить до принятия финального варианта.

До этого австрийский аналитик Патрик Поппель сообщал, что Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией. Автор отметил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире и скандалы со взяточничеством в стране регулярно освещаются даже в западных СМИ.

При этом те же самые издания фактически находятся на стороне Украины. В большинстве материалов о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства страны, особенно министры и высокопоставленные военные чиновники.

Ранее в Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами