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В Минобороны РФ оценили качество экипировки военных в зоне СВО

Евкуров заявил, что боевая экипировка в зоне СВО соответствует всем стандартам

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Вадим Савитский/Министерство обороны Российской Федерации

Боевая экипировка для всех бойцов специальной военной операции соответствует стандартам. Об этом в программе «Соловьев Live» заявил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Он добавил, что экипировка находится в достаточном количестве во всех группировках Вооруженных сил РФ.

«Боевая экипировка — что каски, что бронежилеты — они соответствуют всем стандартам, бойцы их получают. Их, самое главное, достаточно на всех солдат во всех группировках», — отметил Евкуров.

До этого Евкуров сообщал, что приказ главы Минобороны России отменил сроки носки формы в зоне спецоперации.

4 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что около 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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