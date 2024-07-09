В ФРГ не дали комментарий о планах подрыва «Севпотока»

Прокуратура Германии отказывается комментировать сообщения СМИ, включая утверждения о том, что подрыв газопровода «Северный поток» был задуман еще в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обычно не комментируем публикации в СМИ. Мы также не можем предсказать сроки завершения расследования», — отметили в беседе с журналистами представители Генпрокуратуры.

До этого газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о предполагаемом планировании подрыва газопровода «Северный поток» в 2014 году. По их данным, украинская группа якобы готовила взрыв до аннексии Крыма Россией. Источник, знакомый с ходом расследования, утверждал, что имеются новые улики, подтверждающие причастность судна «Андромеда» и его экипажа к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Взрывы на обоих российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Несмотря на предположения о преднамеренной диверсии со стороны Германии, Дании и Швеции, оператор Nord Stream AG отметил, что разрушения на газопроводах небывалы, и оценить сроки ремонта сложно. Генпрокуратура России начала расследование по факту акта международного терроризма. Россия требовала предоставить информацию о взрывах на «Северных потоках», но такие данные не были переданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета Süddeutsche Zeitung также высказывала версию о возможной причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. По информации из СМИ, яхту «Андромеда» арендовала компания Feeria Lwowa, основанная в Варшаве в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».