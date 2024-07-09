Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, из-за которого Украина не вступит в НАТО

InfoBrics: Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией. Такое мнение выразил австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.

Автор пишет, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Коррупционные скандалы на Украине регулярно освещаются даже в западных СМИ. При этом те же самые издания фактически находятся на стороне Украины. В большинстве материалов о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства страны, особенно министры и высокопоставленные военные чиновники.

«Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, но Украина не соответствует даже им», — отметил Поппель.

Коррупция также способствует тому, что оружие, полученное ВСУ от Запада, продается на черном рынке, вместо того, чтобы отправляться на фронт. Но самая большая проблема, считает аналитик, — это ущерб международной репутации.

До этого в США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО.

Ранее в Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами