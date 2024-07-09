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В США заявили, что НАТО разделено, а исход предстоящего саммита блока неясен

Эксперт Блэк: НАТО разделено, исход предстоящего саммита альянса неясен

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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

НАТО в настоящее время не является единым, а результат предстоящего саммита альянса в Вашингтоне не представляется ясным. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Эксперт подчеркнул, что результат вашингтонской встречи НАТО неясен, а Североатлантический альянс сейчас резко разделен. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мужественно провел серию личных мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению Блэка, это потенциально может привести к переговорам о прекращении боевых действий.

Эксперт отметил, что в предстоящих дискуссиях на саммите примут участие представители Венгрии и Словакии, стран, выступающих за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем. Лидеры же Франции, Великобритании, ФРГ и США либо слабы и нелюбимы собственным населением, либо недавно стали у власти.

При всем этом, подчеркнул Блэк, руководство НАТО, продолжает придерживаться воображаемого стратегического поражения России.

До этого сообщалось, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины.

Ранее в США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО.

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