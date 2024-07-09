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В Венесуэле одобрят любой мирный план по Украине, который учитывает интересы России

Посол Венесуэлы: мы поддержим любой план по Украине, который одобрит Россия

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Miraflores Palace/Reuters

Венесуэла поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта на Украине, которая будет учитывать интересы России и встретит одобрение ее властей. Об этом в интервью газете «Известия» заявил венесуэльский посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Дипломат подчеркнул, что Каракас всегда будет поддерживать любой мирный план, который одобрит Россия. Если какое-либо государство предложит свое решение украинского конфликта, Венесуэла всегда будет на стороне России и поддержит любой мирный план, в котором Москва примет участие и который вызовет ее одобрение.

До этого сообщалось, что группировка Военно-морского флота (ВМФ) России прибыла в венесуэльский порт Ла-Гуайра с дружественным визитом. В Венесуэле находятся атомная подводная лодка «Казань», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также танкер «Академик Пашин».

Ранее президент Венесуэлы заявил о скором вступлении страны в БРИКС.

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