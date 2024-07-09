Орбан изложил ЕС позицию Путина по мирным переговорам

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине. Это письмо есть у издания «Европейская правда».

В нем Виктор Орбан указал, что позиция Владимира Путина по ситуации на Украине «существенно отличается от того, что говорит президент Украины Владимир Зеленский».

Премьер-министр Венгрии отметил, что на встрече с Путиным он не выдвигал никаких предложений и не выражал никаких мнений от имени Евросовета и ЕС.

Как рассказал Орбан, в ходе обсуждения ситуации на Украине Владимир Путин не упомянул российские потери, но рассказал о методах учета потерь украинских сил со стороны России. По его данным, количество потерь увеличилось в последние недели.

Путин был удивлен отказом президента Украины от предложения временного прекращения огня, подчеркнул Орбан.

Путин, добавил представитель Венгрии, готов рассмотреть условия перемирия, которое не будет способствовать скрытой передислокации или реорганизации украинских сил. Россия готова обсудить мирные предложения со стороны Китая и Бразилии.

Виктор Орбан посетил Киев 2 июля, затем направился в Москву 5 июля.

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».