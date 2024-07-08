Стивен Кинг обратился к Байдену

Писатель Стивен Кинг на своей странице в социальной сети X призвал действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но пришло время ему в интересах Америки, которую он так явно любит, объявить, что он не будет пытаться переизбраться», — написал Кинг.

8 июля Джо Байден заявил общественности, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии. Он отметил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США.

Разговоры о состоянии здоровья Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке усилились после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее в Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена.