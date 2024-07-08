В Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что невролог президента США Джо Байдена не нашел у него во время обследований признаков болезни Паркинсона. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что медицинские обследования Байдена на протяжении последних трех лет включали посещение невролога.

«В последнем заключении в феврале он написал, что после тщательного обследования не было признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона», — заявила представитель Белого дома.

8 июля Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.

Разговоры о состоянии Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке усилились после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее Байден резко высказался в адрес критиков из числа Демпартии.