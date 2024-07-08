Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена

Белый дом: невролог не нашел у Байдена признаков болезни Паркинсона

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что невролог президента США Джо Байдена не нашел у него во время обследований признаков болезни Паркинсона. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что медицинские обследования Байдена на протяжении последних трех лет включали посещение невролога.

«В последнем заключении в феврале он написал, что после тщательного обследования не было признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона», — заявила представитель Белого дома.

8 июля Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.

Разговоры о состоянии Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке усилились после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее Байден резко высказался в адрес критиков из числа Демпартии.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами