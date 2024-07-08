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Французский генерал допустил переговоры Зеленского с Путиным

Французский генерал Ришу: Зеленскому придется говорить с Путиным

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РИА Новости/Reuters

Французский генерал Николя Ришу допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться и пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала LCI.

«Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет», — сказал он.

Генерал также добавил, что в современных военных конфликтах боевые действия редко заканчиваются капитуляцией, поэтому Зеленскому придется сесть за стол переговоров.

До этого Зеленский заявил, что Вашингтон и Пекин могли бы стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом.

По словам главы государства, лидерам крупнейших держав в мире под силу заставить РФ завершить конфликт до конца 2024 года. Однако для этого КНР и США необходимо отбросить разногласия, уточнил он.

Ранее политолог раскрыл, кто на самом деле подталкивает Зеленского к переговорам.

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