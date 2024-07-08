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В ХАМАС предупредили, что действия Израиля могут обнулить переговоры

Лидер ХАМАС Хания: действия Израиля в Газе могут обнулить успехи переговоров

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети группировки.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел срочные телефонные переговоры с посредниками и предупредил их, что текущие действия Израиля в Газе могут вернуть консультации в их исходную точку», — отмечается в заявлении.

Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию еврейского государства, которые продолжают военные действия на территории палестинского анклава.

3 июля Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.

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