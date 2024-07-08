Путин начал переговоры с Моди в Ново-Огареве

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Переговоры проходят в подмосковной резиденции российского лидера Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что они обсудят ряд вопросов двухсторонней повестки дня, в том числе устранение дисбаланса в торговле двух государств.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что визит индийского премьера в РФ продлится с 8 по 9 июля.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Индия надеется «исправить» это, увеличив экспорт в различных секторах, включая сельское хозяйство, технологии, фармацевтику и услуги.

Издание Bloomberg сообщало, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию призван продемонстрировать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими.

Ранее Моди в преддверии визита в Москву назвал Путина своим другом.