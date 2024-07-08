Байден объяснил, почему он никуда не уйдет и будет участвовать в выборах

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии. Его цитирует телеканал MSNBC.

«Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Трампом в 2024 году», — сказал он.

Байден подчеркнул, что его не волнует мнение богатых спонсоров, которые отказались его поддерживать. Кандидаты в президенты пояснил, что рассчитывает на поддержку «среднестатистического избирателя».

До этого Байден на своей странице в социальной сети X заявил, что отказался выходить из предвыборной гонки и выразил уверенность в своей победе над республиканцем Дональдом Трампом.

5 июля группа влиятельных спонсоров призвала действующего президента США сняться с президентской гонки «ради будущего нации».

В тот же день в интервью ABC американский лидер заявил, что пойдет на это только в случае божественного вмешательства.

Ранее Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности.