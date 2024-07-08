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В Кремле выступили против подхода с выбором «одной из двух Корей»

Песков: Кремль не согласен с Сеулом, что РФ должна выбирать «одну из двух Корей»

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — подчеркнул Песков.

Представитель президента Российской Федерации отметил, что Москва стремится к установлению дружественных отношений со всеми государствами. Однако это не всегда просто, особенно в случае стран, занимающих недружественную позицию по отношению к России.

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