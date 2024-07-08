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Глава партии Ле Пен предрек год политической нестабильности во Франции

Барделла: Францию ждет период нестабильности из-за Макрона и крайне левых

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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

В партии «Национальное объединение», неформальным лидером которого является Марин Ле Пен, считают, что после недавних парламентских выборов Франция погрузится в политический хаос как минимум на год. Об этом на брифинге заявил глава партии Жордан Барделла, его цитирует РИА Новости.

«Сделка на выборах между макронистами и крайне левыми погружает страну в период нестабильности. <...> В течение года с институциональной точки зрения страна будет парализована или как минимум замедлена», — высказался Барделла.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Макрон решил оставить Атталя на посту премьера Франции.

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