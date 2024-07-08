В Болгарии задержали главу движения «Русофилов»

В Болгарии задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Подробности приводит болгарская газета «24 часа».

«В 05:30 утра (совпадает с мск) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке», — рассказал глава Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обыскали офис главы «Русофилов» в штаб-квартире БСП. Петков добавил, что нанял адвоката, который скоро прибудет в Пловдив.

До этого в столице Болгарии вновь открылась Русская православная церковь.

Храм святителя Николая Чудотворца вновь открыл свои двери для прихожан в Софии. Его новым настоятелем стал протоиерей Владимир Тыщук — он провел торжественный молебен, в котором приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и болгарские прихожане.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на жилье в Болгарии за полгода взлетел на 40%.