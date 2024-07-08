После взрывов в Киеве Украина потребует чрезвычайного заседания Совбеза ООН

После взрывов в Киеве Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском, трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского лидера.

8 июля сообщалось, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница, есть пострадавшие. В городской администрации уточняли, что под удар попало токсикологическое отделение. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе украинской столицы.

В Минобороны РФ подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что ракетный удар пришелся по складу военного завода «Артем», где производят, в том числе, ракеты.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».