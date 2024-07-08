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Политолог объяснил, почему Китай до сих пор не овладел Тайванем военным путем

Политолог Михайлов: Китай вряд ли будет проводить СВО на Тайване

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Китай до сих пор не овладел Тайванем военным путем, поскольку у Пекина есть множество других внутренних и внешних проблем, требующих внимания. Такое мнение высказал военный политолог Александр Михайлов. По его словам, которые цитирует Pravda.Ru, в условиях глобального геополитического кризиса КНР сосредоточена на решении более актуальных задач.

«Я вообще не думаю, что такой сценарий (быстрый военный захват) будет реализовываться, потому что Китай, во-первых, в открытом информационном поле, собственно, и не угрожает пока Тайваню каким-то быстрым военным захватом», — сказал Михайлов.

Он добавил, что Тайвань — это плотно населенный остров, где жилые кварталы располагаются рядом с высокотехнологичными предприятиями, которые ценны для Пекина. Кроме того, военный конфликт может привести к катастрофическим последствиям, поскольку мировая экономика сильно зависит от микроэлектроники, производимой на Тайване, заключил эксперт.

До этого стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) смоделировала блокаду Тайваня беспилотниками после представления Соединенными Штатами плана по защите острова.

В моделировании НОАК описано использование больших и средних беспилотников, которые запускаются с материкового Китая, и небольших разведывательных и антирадарных дронов с военных кораблей. Целью задачи, описанной в исследовании, названо формирование блокады и контроль неназванного острова с рельефом, похожим на Тайвань.

Ранее береговая охрана Китая задержала тайваньское судно.

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