В Washington Post ожидают, что Украину разочаруют итоги саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет доволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в ближайшие дни. Об этом пишет The Washington Post.

«Учитывая российские успехи на востоке, он вряд ли будет удовлетворен», — пишет американское издание.

Отмечается, что на саммите будут даны обещания постоянной поддержки Украины, также будет воплощаться идея новой структуры НАТО для координации помощи Украине.

Издание напоминает, что на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский разозлил союзников Киева словами об отсутствии приглашения в Североатлантический альянс.

До этого The Washington Post написала о том, что будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах Североатлантического альянса, в том числе Соединенных Штатах, Франции и Германии, которые активно поддерживают Киев.

Ранее на Западе признали, что Украину вновь никто не пригласит в НАТО.