Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Washington Post ожидают, что Украину разочаруют итоги саммита НАТО

WP: Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет доволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в ближайшие дни. Об этом пишет The Washington Post.

«Учитывая российские успехи на востоке, он вряд ли будет удовлетворен», — пишет американское издание.

Отмечается, что на саммите будут даны обещания постоянной поддержки Украины, также будет воплощаться идея новой структуры НАТО для координации помощи Украине.

Издание напоминает, что на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский разозлил союзников Киева словами об отсутствии приглашения в Североатлантический альянс.

До этого The Washington Post написала о том, что будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах Североатлантического альянса, в том числе Соединенных Штатах, Франции и Германии, которые активно поддерживают Киев.

Ранее на Западе признали, что Украину вновь никто не пригласит в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами