Путин раскрыл, какими людьми гордится вся Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участниками специальной военной операции (СВО) гордится вся Россия. Об этом пишет ТАСС.

«Вы по праву гордитесь своим сыном. Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится», — сказал лидер страны на встрече с участниками конкурса «Это у нас семейное», отвечая матери одного из бойцов СВО.

Также на мероприятии глава государства поручил привести в порядок систему отпусков для участников СВО.

28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ продолжат поддерживать бойцов СВО снаряжением и льготами. По его словам, это — основная задача правительства страны в текущий период.

Ранее Путин поддержал идею новой льготы для бойцов СВО.