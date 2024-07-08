Зеленский назвал страны, которые могут стать посредниками между Москвой и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в роли посредников по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могут быть только Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул украинский лидер, посредниками могут стать только «серьезные и сильные союзники», а таких в мире немного.

«Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — заявил Зеленский.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Киев отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Зеленский также заявил, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

Ранее Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.