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Путин выступил за выплаты неиспользованных остатков маткапитала в размере 10 тыс. руб.

Путин: проблема с использованием части маткапитала существует, она обсуждается

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. могли выплачиваться семьям. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части материнского капитала действительно есть, она обсуждается с правительством.

«После того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной Голиковой, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — сказал президент.

В конце мая первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. Лантратова считает, что подобная возможность значительно улучшит здоровье детей.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.

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