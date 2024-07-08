Патрушев отреагировал на слухи о планах РФ по диверсиям в Северном море

Статьи западных медиа о том, что РФ якобы планирует устроить диверсии на объектах инфраструктуры европейских стран в Северном море, — это не более чем фейк, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Сочинять и тиражировать фальшивый информационный вброс под видом неких «разведданных» — обычная практика англосаксов», — сказал Патрушев.

Он добавил, что противники РФ уже не в первый раз пытаются обвинить страну в том, чем они, как считает Патрушев, занимаются сами. Помощник президента привел в пример ситуацию с газопроводами «Северный поток», отметив, что Запад скрывает данные о деталях случившихся на объектах терактов.

До этого Патрушев заявил, что десятки научных институтов Соединенных Штатов, Великобритании и Европы сочиняют ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти.

Ранее Патрушев рассказал, как на Украине пытаются подавить русскоязычное население.