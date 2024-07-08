Стало известно, кто в США продолжает поддерживать Байдена

Несмотря на желание группы спонсоров Демократической партии снять действующего президента США Джо Байдена с выборов, у него по-прежнему есть сильная поддержка. На его стороне остаются все крупные игроки в стане партии, включая экс-президента Барака Обаму, объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Так в беседе с RT эксперт отреагировал на сообщение о том, что спонсоры Демпартии призвали Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло. Дудаков согласился, что среди них есть влиятельные люди с небольшими рычагами давления.

«Но все крупные игроки в стане Демпартии, включая Барака Обаму, чету Клинтонов, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, даже включая некоторых крупных доноров, которые как поддерживали Байдена, так его и поддерживают», — подчеркнул политолог, добавив, что «никакой рокировки» среди кандидатов на выборы не было.

Большую роль в развитии событий играет тот факт, что найти замену для Байдена на выборах демократам не так просто, как кажется, добавил эксперт. Это все говорит о том, что сценарий выдвижения другого человека вместо него все-таки слишком маловероятен, заключил политолог.

Напомним, издание Axios до этого написало, что демократы хотят снять Байдена с президентской гонки. Позже CNN также сообщил, что демократы в конгрессе призвали его отказаться от участия в выборах, так как опасаются получить большинство мест в парламенте.

Эксперты ранее объяснили, за что демократы «сливают» Байдена.