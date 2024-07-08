Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто в США продолжает поддерживать Байдена

Американист Дудаков: все крупные игроки в стане Демпартии поддерживают Байдена

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Несмотря на желание группы спонсоров Демократической партии снять действующего президента США Джо Байдена с выборов, у него по-прежнему есть сильная поддержка. На его стороне остаются все крупные игроки в стане партии, включая экс-президента Барака Обаму, объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Так в беседе с RT эксперт отреагировал на сообщение о том, что спонсоры Демпартии призвали Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло. Дудаков согласился, что среди них есть влиятельные люди с небольшими рычагами давления.

«Но все крупные игроки в стане Демпартии, включая Барака Обаму, чету Клинтонов, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, даже включая некоторых крупных доноров, которые как поддерживали Байдена, так его и поддерживают», — подчеркнул политолог, добавив, что «никакой рокировки» среди кандидатов на выборы не было.

Большую роль в развитии событий играет тот факт, что найти замену для Байдена на выборах демократам не так просто, как кажется, добавил эксперт. Это все говорит о том, что сценарий выдвижения другого человека вместо него все-таки слишком маловероятен, заключил политолог.

Напомним, издание Axios до этого написало, что демократы хотят снять Байдена с президентской гонки. Позже CNN также сообщил, что демократы в конгрессе призвали его отказаться от участия в выборах, так как опасаются получить большинство мест в парламенте.

Эксперты ранее объяснили, за что демократы «сливают» Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами