«Усыновленный» Путиным студент из Уганды рассказал об изменениях в своей жизни

Участник Всемирного фестиваля молодежи Дэвис Акампурира из Уганды на встрече участников фестиваля молодежи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко сообщил, что его жизнь изменилась к лучшему после того, как он принял участие в мероприятии, задал вопрос президенту России Владимиру Путину и сфотографировался с ним. Его слова передает РИА Новости.

«Благодаря этому я привлек много внимания СМИ, также улучшил свою политическую карьеру в моей стране. Я надеюсь, что произойдет еще много хорошего», — сказал он.

В свою очередь, Кириенко рассказал, что глава российского государства регулярно интересуется, как там «его африканский сын».

7 марта Владимир Путин в шутку «усыновил» приехавшего в Россию из Африки участника Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Акампурира, задавая вопрос российскому лидеру, признался, что хотел бы «стать его сыном от Африки» и видеть в качестве своего наставника.

«Что я могу сказать вам, сынок?» — пошутил в ответ Путин и со смехом сказал, что будет обращаться к нему «не только как к сыну, но и как к президенту», напомнив, что Акампурира — президент студенческого союза.

Ранее Путин допустил организацию в России новых фестивалей для молодежи.