Будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах Североатлантического альянса, в том числе Соединенных Штатах, Франции и Германии, которые активно поддерживают Киев. Такую оценку дает газета The Washington Post.

В материале указывается на шаткое положение Эммануэля Макрона по итогам парламентских выборов во Франции. Так, блок Макрона не сможет сформировать правительство, в связи с чем его возможности будут ограничены.

«Все эти потрясения — особенно плохие новости для Украины, чье непосредственное выживание и долгосрочные перспективы в определенной степени зависят от судьбы альянса», — отмечает издание.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что провал политики НАТО на Украине очевиден, однако Киев и страны Запада не могут ничего сделать, чтобы скрыть это.

Макгрегор счел, что государства Североатлантического альянса находятся в ступоре и не понимают, что необходимо делать. По его словам, спецслужбы США предпринимают все возможное, чтобы отсрочить поражение Украины до выборов американского президента.

Ранее во Франции оценили вероятность изменения позиции по Украине после выборов.