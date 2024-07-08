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Стало известно, что Байден получает инструкции, чтобы не теряться на мероприятиях

Axios: Байдену дают инструкции с фото по проходу к трибунам перед мероприятиями

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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные инструкции от своих помощников, как добраться до трибуны на месте выступления. Об этом сообщает портал Axios.

В материале отмечается, что сотрудники президента Байдена готовят «краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, который включает точный путь к трибунам». В документах, которые имеются в распоряжении портала как минимум две страницы являются распечатанными фото подиума с подписью, что к нему нужно двигаться.

Axios приводит слова неназванного собеседника, который удивился, что «столь опытному политическому деятелю» требуются устные и визуальные инструкции о том, как перемещаться в помещениях.

По данным источников портала, «видные деятели» в администрации президента США используют аналогичные методы для планирования передвижений.

До этого президент США Джо Байден попал в скандал после того, как выступая перед военнослужащими и их семьями на барбекю в Белом доме в честь Дня независимости, заявил, что объездил с ними весь мир и «был в боях на полях сражений».

Ранее Байден признал, что облажался на дебатах с Трампом.

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