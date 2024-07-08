Стало известно, что Байден получает инструкции, чтобы не теряться на мероприятиях

Президент США Джо Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные инструкции от своих помощников, как добраться до трибуны на месте выступления. Об этом сообщает портал Axios.

В материале отмечается, что сотрудники президента Байдена готовят «краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, который включает точный путь к трибунам». В документах, которые имеются в распоряжении портала как минимум две страницы являются распечатанными фото подиума с подписью, что к нему нужно двигаться.

Axios приводит слова неназванного собеседника, который удивился, что «столь опытному политическому деятелю» требуются устные и визуальные инструкции о том, как перемещаться в помещениях.

По данным источников портала, «видные деятели» в администрации президента США используют аналогичные методы для планирования передвижений.

До этого президент США Джо Байден попал в скандал после того, как выступая перед военнослужащими и их семьями на барбекю в Белом доме в честь Дня независимости, заявил, что объездил с ними весь мир и «был в боях на полях сражений».

Ранее Байден признал, что облажался на дебатах с Трампом.