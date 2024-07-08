Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

В преддверии саммита НАТО между Украиной и Польшей подписано долгосрочное соглашение о безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, подписи под документом были поставлены во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, где он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Туск похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу» и заявил, что в ней Украина всегда может рассчитывать на Польшу.

8 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Темой переговоров должна была стать перспектива вступления Украины в альянс. Кроме того, они планировали обсудить «ситуацию, с которой, возможно, придется столкнуться». Как поясняет Польское радио, речь идет о возможной смене президента США.

Ранее Столтенберг рассказал о сроках принятия Украины в НАТО.