Эксперт оценил перспективы отношений России и Франции после выборов

России не стоит ожидать позитивных изменений в отношениях с Францией после выборов в парламент страны, там почти все политические силы выступают за поддержку ВСУ. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Я думаю, что не стоит ждать каких-то позитивных в этом плане новостей, потому что для нас, понятно, важен вопрос украинского кризиса», — подчеркнул он.

Он напомнил, что правая партия во Франции «Национальное объединение» совершенно не выступает с пророссийских позиций, отмечая, что ее лидер Мари Ле Пен не отказывается от поддержки ВСУ.

Новый состав парламента, по оценке Федорова, в лучшем случае «немножко утихомирит» воинственную риторику президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что во Франции больше не будет президентского правления после выборов в парламент, страну ожидает паралич власти, а президент Эммануэль Макрон больше не сможет делать заявления от имени всего народа.

Ранее Макрон решил оставить Атталя на посту премьера Франции.