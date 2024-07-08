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В МИД поставили под сомнение возобновление зерновой сделки с Киевом

Вершинин: реальные контакты с участниками зерновой сделки отсутствуют

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Реальные контакты с участниками зерновой сделки отсутствуют, хотя идеи об их возобновлении высказываются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждается ли в настоящее время возобновление зерновой сделки в новом формате, с направлением его в страны Африки.

Вершинин уточнил, что ранее заключенная зерновая сделка в рамках черноморской инициативы «использовалась Киевом, в том числе, для подготовки террористических акций».

Вероятно, речь идет о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. По данным ФСБ, взрывчатка для этих целей была вывезена с Украины морем.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

5 июля 2024 года стало известно, что в Турции рассчитывают на ее возобновление.

Ранее сообщалось, что поставки украинской пшеницы в июне рухнули вдвое.

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