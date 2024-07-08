В Госдуме одобрили наказания за участие в нежелательных организациях

Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности организаций, признанных в России нежелательными. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле. Поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная».

В результате за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком на четыре года. За организацию подобного объединения предлагается лишать свободы на шесть лет.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России посчитали «деструктивными» такие организации, как «Ассоциация по вопросам северных территорий», «Британский совет» и Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В июне Минюст РФ пополнил перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. В него вошли НПО из Канады, Финляндии и США.

Ранее американский центр исследований CSIS признали нежелательным в России.