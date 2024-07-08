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Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об отставке

Премьер Атталь прибыл в резиденцию Макрона для подачи прошения об отставке

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Gonzalo Fuentes/AP

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение о своей отставке. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Если лидер страны примет его отставку, то Атталь продолжит исполнять обязанности премьера до того, как будет назначен новый глава кабинета министров.

До этого Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Он подчеркнул, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов, но этого недостаточно, чтобы набрать большинство в парламенте.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли столкновения левых с полицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll.

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