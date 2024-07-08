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В МИД Китая сделали резкое заявление в адрес НАТО

МИД КНР: НАТО является реальным источником рисков и угрожает всему миру

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Global Look Press

НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу, поскольку блок провоцирует конфронтацию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«(НАТО – прим. ред.) выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру», — подчеркнула Цзянь.

По ее словам, Североатлантический альянс называет себя оборонительным блоком, однако при этом постоянно «расширяет свои полномочия», а также провоцирует конфронтацию в мире.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин хотят поражения США и НАТО в украинском конфликте.

Ранее Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны.

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