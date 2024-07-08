В Кремле раскрыли подробности напряженного рабочего графика Путина

На текущей неделе у президента РФ Владимира Путина запланированы несколько встреч и международный телефонный разговор. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент весьма активно начинает рабочую неделю в напряженном рабочем графике», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, 8 июля Путин встретится с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное», обсудит с ними актуальные вопросы и выслушает их предложения. Кроме того, сегодня начнется неформальная часть визита в РФ индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Помимо этого, Путин собирается провести международный телефонный разговор. Когда и с кем пройдут переговоры, Песков пообещал уточнить позднее.

До этого сообщалось, что Путин и Моди в ходе визита последнего в Москву намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Песков сравнил реакцию западных политиков на визит Моди в РФ с ревностью.