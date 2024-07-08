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В США признали, что прокси-конфликт на Украине благоприятствует РФ

RS: обстоятельства прокси-конфликта на Украине благоприятствуют России

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Политика НАТО привела к началу прокси-конфликта на Украине, что в долгосрочной перспективе благоприятствует России. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Третья НАТО сейчас сталкивается с тем, чего она и ее американский гегемон старательно избегали во время первой холодной войны: с опосредованным конфликтом с Россией не в Азии или Африке, а в самой Европе, и в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе сильно благоприятствуют России», - говорится в сообщении издания.

Сложившаяся международно-политическая обстановка, как отмечается в материале, привела к еще большей зависимости Европы от США, что вылилось в «настрой» ЕС против Китая и «молчаливое согласие» с преступлениями Израиля в Секторе газа, «совершаемыми при содействии США».

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что более 40 тыс. украинских военных прошли обучение по программе подготовки миссии Interflex.

Operation Interflex — это программа подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам Вооруженных сил Соединенного Королевства. Программа организована Лондоном совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Ее обучение финансируется Британией.

Ранее сообщалось, что Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для солдат ВСУ.

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